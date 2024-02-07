Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Kenevir Tohumları Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Kenevir Tohumları Ele Geçirildi

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Kenevir Tohumları Ele Geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda takip edilen bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 602 gram kubar esrar, 8 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

07.02.2024 14:08  Güncelleme: 14:08
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde takip edilen bir şahsın ikametinde esrar ve kenevir tohumları ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Sarıgöl ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında takip altına alınan ve durumundan şüphelenilen H.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 602 gram kubar esrar, 8 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerine devam edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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