Manisa\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde 7 ilçede 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda onlarca ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 kişiden 7'si tutuklanırken, 13'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu başta olmak üzere, ruhsatsız silah ticareti, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadele kapsamında bir hafta süren bir dizi operasyon icra gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 14-17 Ocak 2025 tarihleri arasında, Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Alaşehir, Akhisar, Gördes ve Soma ilçelerinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat ve Asayiş ekipleri tarafından ortak operasyonlar gerçekleştirdi. Söz konusu operasyonlarda daha önceden tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 46 adet ruhsatsız tabanca, 80 adet ruhsatsız av tüfeği, 980 adet tabanca fişeği, 1.056 adet tüfek kartuşu, 1.143 gram bonzai, 870 gram esrar, 2 bin 597 adet sentetik ecza, 82 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 115 TL ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MANİSA