Manisa'da Yağış ve Sis Trafik Kazalarına Neden Oldu - Son Dakika
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Manisa'da Yağış ve Sis Trafik Kazalarına Neden Oldu

Manisa\'da Yağış ve Sis Trafik Kazalarına Neden Oldu

Manisa'da etkili olan yağışlı ve sisli hava, 14 trafik kazasına yol açarken, 6 kişi yaralandı. İtfaiye yetkilileri, sürücüleri hava koşullarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

16.11.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
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Manisa'da etkili olan yağışlı ve sisli hava, birçok kazaya neden oldu. Dün sabah saatlerinden itibaren, il genelinde yaşanan 14 trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazalara müdahale eden Manisa itfaiyesi, araç sürücülerine "Dikkat!" çağrısı yaptı.

Manisa'da etkili olan yağışlı ve sisli hava, beraberinde trafik kazalarını da getirdi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte, sürücülerin dikkatsizliği kazaların artmasına neden oldu. Önceki gün ardı ardına meydana gelen 14 trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaşanan kazalar nedeniyle gün boyu yoğun mesai harcayan Manisa İtfaiyesi, sürücüleri dikkatli olmaya ve hava şartlarına göre araçlarını kontrol etmeye çağırdı.

"Sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, hava şartlarına neden olabileceği trafik kazalarına karşı sürücüleri uyardı. İnal, "Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, hava şartlarına değişkenliği nedeniyle trafik kazaları artış gösteriyor. Dün sabah saatlerinde Akhisar içesimize bağlı Kapaklı ve Kayalıoğlu mahalleleri arasında, 6 farklı noktada peş peşe trafik kazaları meydana geldi. Günün ilerleyen saatlerinde diğer ilçelerimizde de kazalar gerçekleşti ve 14 kazaya müdahale ettik. Bu kazalarda 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtuldu. Can kaybının yaşanmaması sevindirici oldu. Yağışlı ve sisli havalarda sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Yağış ve sisli havalarda sürücülerin can ve mal güvenliği adına alması gereken tedbirleri sıralayan Gürhan İnal; "Araç sürücüleri, yağışlı ve sisli havalarda, yolların normalden daha kaygan olacağı unutulmamalı. Rutin olarak araç bakımlarının yapılması gerekiyor. Mevsime uygun lastik kullanılması ve lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi önemli önlemlerden biri. Cam silecekleri ve benzeri genel bakımlar mutlaka yapılmalı. Şiddetli sağanak bekleniyorsa yağış ve sis bitene kadar mecburi olmadıkça yolculuktan kaçınılması gerekiyor. Yola çıkış esnasında sis farları mutlaka açılmalıdır. Görüş mesafesi azaldıkça hızın azaltılması gerekiyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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