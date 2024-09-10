Manisa\'da Okul Servislerine Denetim

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Emniyet ekiplerince tüm yurt genelinde eş zamanlı olarak okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde Manisa'da 1 aranan şahıs yakalanırken 4 okul servisine de 18 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personelince 9 Eylül Pazartesi Günü saat 07.30-18.00 arası ülke genelinde eş zamanlı olarak çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Manisa'da 130 ekip ve 394 personelin katılımıyla yapılan denetimde 3 bin 131 şahsın sorgulandığı ve aranan 1 şahsın yakalandığı açıklandı. Denetimlerde 413 okul çevresi, 417 umuma açık yer, 34 metruk bina ve 329 aracın kontrol edildiği kaydedildi. Yapılan denetimde ayrıca 281 okul servisinin kontrol edildiği ve eksikleri bulunan 4 okul servis aracına 18 bin 96 TL para cezası uygulandığı bildirildi. - MANİSA