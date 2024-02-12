Manisa'da yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Manisa\'da yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, uyuşturucu madde kullanma aparatları, para, sentetik hap, cep telefonları ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

12.02.2024 16:04
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 6 ayrı adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığınca 6 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 5 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 42 bin 500 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet sentetik hap, 6 adet cep telefonu, 55 adet tabanca Fişeği ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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