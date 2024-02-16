Manisa'da yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi

Manisa\'da yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akhisar ilçesinde yapılan operasyonda, 3 şahsın evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür ele geçirildi. Operasyon sonucunda 14 adet sikke, 106 adet tarihi eser nitelikli metal obje, 15 adet sembolik figür ve diğer arama malzemelerine el konuldu. Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

16.02.2024 18:37  Güncelleme: 18:53
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akhisar ilçesinde 3 şahsın 4 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde yapılan aramada yoğurt kabı içinde çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Akhisar ilçesinde JASAT'ın elde ettiği istihbari bilgi üzerine 3 şüpheliye ait 4 ayrı adreste yapılan aramalarda, 14 adet sikke, 106 adet tarihi eser nitelikli metal obje, 15 adet sembolik figür, 3 adet dedektör, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet kulaklık, 2 adet çapa tespit edilerek el konulmuştur. Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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