Manisa Büyükşehir\'den Salihli\'de kaldırım denetimi

Yayaların güvenli geçişini sağlamak amacıyla kaldırım ve sevgi yollarındaki denetimlerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, kaldırım işgalleri ve usulsüz motosiklet parklarına müdahale edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kullanımına ayrılan alanların amacına uygun kullanılmasını sağlamak için denetim ağını genişletiyor. Bu kapsamda Salihli'de; Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Trafik Zabıta ekipleri, Salihli Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin katılımıyla ortak bir denetim gerçekleştirdi.

Sevgi yolları ve kaldırımlar üzerinde yoğunlaşan ekipler, özellikle yaya trafiğini engelleyen motosiklet parkları ile kaldırım işgallerine öncelik verdi. Denetimler sırasında geçişi zorlaştıran engeller kaldırılırken, park halindeki motosikletler uygun alanlara çekildi.

Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler, yasal mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunarak gerekli uyarıları yaptı. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bilgihan Hasturan, şunları kaydetti: "Kaldırımlar, yayalarımızın güvenli kullanımı için ayrılmış alanlardır. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Yayaların geçişini engelleyecek her türlü uygulamadan kaçınılması şart. Hep birlikte sevgi yollarını daha düzenli ve yaşanabilir hale getirebiliriz."

Yetkililer, şehir genelinde yaya güvenliğini artırmak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - MANİSA