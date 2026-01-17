Manisa'da polis ve zabıtadan yaya güvenliği için sıkı denetim - Son Dakika
Manisa'da polis ve zabıtadan yaya güvenliği için sıkı denetim

17.01.2026 10:44  Güncelleme: 10:55
Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak yaya yolları ve sevgi yollarında denetimler gerçekleştirerek yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Denetimlerde, yaya yollarını işgal eden araçlar kaldırıldı ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Şehzadeler ilçesinde yaya yolları ve sevgi yollarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında yayalara ayrılmış alanları kullanan motosiklet sürücüleri ile yaya yollarına park eden araçlar kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücüler önce uyarılırken, ihlalin devam ettiği durumlarda mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Yaya yollarını işgal eden araçlar ise ekipler tarafından kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta ekiplerince yürütülen denetimler, merkezde yayaların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve sevgi yollarında yapıldı. Denetimlerde, yayaların güvenli geçişini engelleyen uygulamalara kesinlikle izin verilmedi.

"Yaya alanları amacı dışında kullanılamaz"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, yaya yollarının amacı dışında kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Yaya yolları ve sevgi yolları vatandaşlarımızın güvenli şekilde kullanımı için ayrılmış alanlardır. Bu alanların motosiklet ya da araç trafiğine açılması kabul edilemez. Bu tür ihlaller hem yaya güvenliğini tehlikeye atıyor hem de kent düzenini olumsuz etkiliyor" dedi.

Hasturan, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini vurgulayarak, "Yaya yollarını araç trafiğinden tamamen arındırmak için denetimlerimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Manisa, Ulaşım, Polis, Son Dakika

