Alaşehir\'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Alaşehir- Denizli karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarına yem alan İmdat Gündoğ (60) ve oğlu Mehmet Gündoğ yemleri el arabasıyla karşı şeritte bulunan otomobillerine taşırken Denizli yönüne giden B.A. (20) yönetimindeki 20 DJ 583 plakalı otomobil, İmdat Gündoğ'a çarptı. 2 çocuk babası İmdat Gündoğ olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü B.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İmdat Gündoğ'un Alaşehir'e bağlı Serinyayla Mahallesi'nde ikamet ettiği ve hayvanlarına yem almak için Delemenler Mahallesi'ne geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA