Manisa'da yeni mezarlık projesine traktörlü tepki - Son Dakika
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Manisa'da yeni mezarlık projesine traktörlü tepki

Manisa\'da yeni mezarlık projesine traktörlü tepki
09.06.2026 23:03  Güncelleme: 23:07
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yağcılar Mahallesi'nde planladığı yeni mezarlık alanı, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, projeden haberdar edilmediklerini belirterek traktör ve motosikletlerle alanda protesto yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yağcılar Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladığı yeni mezarlık alanı mahalleliyi harekete geçirdi. Traktör ve motosikletlerle mezarlık sahasına giden vatandaşlar, projeden haberdar edilmediklerini savunarak karara tepki gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde oluşturmayı planladığı yeni mezarlık alanı, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Başkan Besim Dutlulu'nun çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklamasının ardından vatandaşlar traktör ve motosikletlerle konvoy oluşturarak mezarlık alanında bir araya geldi.

Mahalle sakinleri adına konuşan Yağcılar Mahalle Muhtarı Cevat Türkyılmaz, projenin yıllardır gündemde olmasına rağmen köy halkının yeterince bilgilendirilmediğini öne sürdü. Türkyılmaz, mahallede toplantı yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi yönündeki taleplerine karşılık alamadıklarını söyledi.

Vatandaşların en büyük endişesinin ulaşım, trafik ve çevre düzeni olduğunu belirten Türkyılmaz, mezarlığın aktif hale gelmesiyle birlikte köy içindeki mevcut yolun yetersiz kalacağını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Adnan Bitlisli ise tepkinin mezarlığın kendisine değil, sürecin yürütülüş şekline olduğunu belirterek, "Yıllardır çözüm bekleyen sorunlarımız dururken mahallemizin sürekli benzer projelerle anılması insanları rahatsız ediyor. Halkın görüşü alınmadan böyle önemli bir karar verilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Fadime Gürdür de mezarlık alanı olarak planlanan bölgenin yıllardır hayvan otlatma sahası olarak kullanıldığını belirterek, alandaki çam ağaçlarının kesildiğini ve üreticilerin mağdur edildiğini savundu.

Mezarlık alanında toplanan vatandaşlar, projeye tamamen karşı olmadıklarını ancak bölge halkının görüşlerinin dikkate alınmasını ve olası çevresel etkilerin yeniden değerlendirilmesini istediklerini dile getirdi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yağcılar Mahallesi'nde planlanan yeni mezarlık alanının Manisa'nın uzun yıllar sürecek defin ihtiyacını karşılayacağını belirterek, ilk etapta 84 dönümlük bölümün hizmete açılmasının planlandığını açıklamıştı. Belediyenin projenin ihale sürecini tamamlamasının ardından çalışmalara başlaması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Manisa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da yeni mezarlık projesine traktörlü tepki - Son Dakika

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