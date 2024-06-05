Manisa'da Zehir Taciri Tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan zehir taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sorumluluk alanında uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi. Şüpheli F.Ö.'yü (27) takibe alan ekipler, şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla F.Ö.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üç farklı kaba sarılı yaklaşık 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA