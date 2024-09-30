Manisa\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını bu akşam saat 19.00 itibariyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi'ne bağlı Serinyayla Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesi mevkiinde dün saat 14.40'ta kızılçam ve makilik alanda başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibinin müdahalesi ile yangın bu akşam saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.