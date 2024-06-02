Manisa'daki orman yangını söndürüldü, 25 hektar makilik ve orman arazisi küle döndü - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangını söndürüldü, 25 hektar makilik ve orman arazisi küle döndü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangın, 16 saat süren müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. Yangında 25 hektar makilik ve orman arazisi yanarken, 10 evin dış duvarları hasar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tedbiren durdurulan tren seferleri gece saatlerinde yeniden başlatıldı.

02.06.2024 23:25
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Manisa'daki orman yangını söndürüldü

25 hektar makilik ve orman arazisi küle döndü

Tedbiren durdurulan tren seferleri gece saatlerinde yeniden başlatıldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın 16 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangında 25 hektar makilik ve orman arazisi küle döndü.

Dün Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi'inde saat 12.00 sıralarında zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Mahallenin üst bölümünde devam eden yangın, meşelik orman alanına sıçradı. Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Narıcalı, Kula ilçesine bağlı Battal Mustafa, Alaşehir ilçesine bağlı Serinköy mahallerinin olduğu bölgelerde etkili olan yangına, gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 23.50'de kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının da başlamasıyla birlikte 04.00 sıralarında tamamen söndürüldü.

Ekiplerin fedakarca müdahalesi ile yangının sıçradığı mahallede her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangında toplamda 25 hektar makilik ve orman arazisi yanarken, 10 evin dış duvarları alevlerden dolayı hasar aldı. Öğleden sonra tedbiren durdurulan Uşak- Basmane tren seferleri de saat 23.40 itibariyle yeniden başlatıldı. 115 arı kovanın da zarar gördüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'daki orman yangını söndürüldü, 25 hektar makilik ve orman arazisi küle döndü - Son Dakika

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