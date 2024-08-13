Manisa FK'nın kaçak su kullandığı tespit edildi - Son Dakika
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Manisa FK'nın kaçak su kullandığı tespit edildi

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa FK tarafından ortaya atılan iddialara cevap verdi. MASKİ'den yapılan açıklamada, tesisteki su sayacının kontrol için sökülmesinin ardından gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda Manisa FK'nın kaçak su kullandığı tespit edilerek, yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

13.08.2024 16:23
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Manisa FK'nın kaçak su kullandığı tespit edildi

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa FK tarafından ortaya atılan iddialara cevap verdi. MASKİ'den yapılan açıklamada, tesisteki su sayacının kontrol için sökülmesinin ardından gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda Manisa FK'nın kaçak su kullandığı tespit edilerek, yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa Futbol Kulübü tarafından ortaya atılan iddialara netlik getirdi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçme suyu depolarımızda meydana gelen basınç düşüklükleri ve giderek artan su eksilmeleri nedeniyle Yunusemre ilçemiz Uncubozköy İçme Suyu Deposundan su verdiğimiz bölgelerde teknik incelemeler yapılmıştır. Yapmış olduğumuz teknik çalışmalar sonucu Manisa FK tarafından kullanılan tesiste su sayacının büyüklüğü de dikkate alındığında su tüketiminin az olduğu değerlendirilmiştir. Sayacın ölçüm hatası olup olmadığının incelenmesi için söküm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Manisa FK'nın kullanmış olduğu tesiste teknik ekiplerimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda ana içme suyu şebeke hattından doğrudan bağlantı yapılarak, kaçak su kullanıldığı fotoğraf ve video çekimleri ile kayıt altına alınmıştır. Tesiste yapmak istediğimiz detaylı incelemeye kulüp çalışanları tarafından izin verilmediği için emniyet güçlerinin nezaretinde çalışmalar yürütülmüş olup, yine emniyet güçlerinin nezaretinde kaçak su kullanımı tutanak altına alınmıştır. Konuyla ilgili yasal işlemler devam etmektedir. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yasal haklarımızı kullanmakta ve yasalara bağlı kalmaktayız. Manisa FK'nın 2 inçlik su saatinin ise bozuk olup olmadığı ile ilgili testler de devam etmektedir. Basına lanse edildiği gibi kulüp herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır. Sökülen sayacın yerine işletme sayacı takılarak, tesise su verilmeye devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa FK'nın kaçak su kullandığı tespit edildi - Son Dakika

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