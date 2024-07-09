Manisa Gölmarmara'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 3 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi sınırlarında yer alan makilik alanda saat 16.20 sıralarında yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık 3 buçuk saat içinde kontrol altına alındı. - MANİSA