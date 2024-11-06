Manisa Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü'ne 3 Yeni Araç Tahsis Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü'ne 3 Yeni Araç Tahsis Edildi

Manisa Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü\'ne 3 Yeni Araç Tahsis Edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 3 yeni araç için düzenlenen törene, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Araçlar için kurban kesildi ve dualar edildi.

06.11.2024 09:40  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 3 yeni araç, düzenlenen törenin ardından hizmet vermeye başladı.

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törene Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığın Albay Adem Şakrak, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Müge Bal, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Pala ile polis memurları katıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2 milyon 200 bin TL tutarındaki 3 yeni araç için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kurban kesildi.

Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Pala tarafından hediye edilen kurbanın kesilmesinin ardından din görevlisi Nurullah Ardıç'ta Kur'an-ı Kerim okudu.

Protokol üyeleri araçları uzun uzun incelerlerken, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran yeni araçlar için emeği geçen herkese ve kurbanlık hediyesi için Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Pala'ya teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Politika, Kırkağaç, Güvenlik, 3-sayfa, manisa, Kurban, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü'ne 3 Yeni Araç Tahsis Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Donald Trump: ABD’nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer Donald Trump: ABD'nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:36 ÖTV’siz araç sınırı belli oldu ÖTV'siz araç sınırı belli oldu
14:32 Alman ekibi Trendyol 1. Lig’in kalecisinin peşinde Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde
14:28 Esenyurt’a kayyum olarak gelen Can Aksoy’a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı Esenyurt'a kayyum olarak gelen Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 10:44:55. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü'ne 3 Yeni Araç Tahsis Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.