Manisa'nın Yeni Emniyet Müdürü: Huzur İçin Çalışacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'nın Yeni Emniyet Müdürü: Huzur İçin Çalışacağız

Manisa\'nın Yeni Emniyet Müdürü: Huzur İçin Çalışacağız
03.06.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü olarak basınla buluşarak güvenliği önceliklendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Adnan Karayel, basın mensuplarıyla buluştu. Manisa'nın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Karayel, "Bizim işimiz terörle, uyuşturucuyla ve her türlü suç unsuruyla mücadele etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Adnan Karayel, Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Polisevi'nde düzenlenen tanışma programına Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, medya kuruluşlarının temsilcileri ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, basının kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirme noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, emniyet teşkilatı ile basının ortak bir kamu hizmeti yürüttüğünü söyledi.

Basın mensuplarının da polis teşkilatı gibi gece gündüz görev yaptığını ifade eden Karayel, "Basın da polis gibi 7/24 görev yapıyor. Gece gündüz demeden toplumu bilgilendiriyor. Görev yaptığım yerlerde her zaman basınla birlikte çalıştık. Manisa'da da aynı şekilde birlikte görev yapacağız. Amacımız üzüm yemektir" dedi.

Göreve başladığı günden bu yana Manisa'yı yakından tanımak için sahada olduğunu kaydeden Karayel, "Manisa'da göreve başladığım günden beri Manisa'nın sokaklarını, caddelerini geziyorum. Manisa'yı yakından tanımaya çalışıyorum. Bizim en büyük görevimiz ve birinci amacımız suçlularla mücadele etmektir. Bizim işimiz terörle, uyuşturucuyla, kısacası her türlü suç unsuruyla mücadele etmektir. Bu kapsamda ekibimizle birlikte gece gündüz demeden Manisa'nın huzuru ve güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların basında yer almasının önemine dikkat çeken Karayel, basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Karayel, "Bizim en büyük destekçimiz halktır. Onların duasını almak bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın da Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e yeni görevinde başarılar dileyerek, cemiyet adına çiçek takdim etti.

Tanışma toplantısı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Manisa, Terör, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'nın Yeni Emniyet Müdürü: Huzur İçin Çalışacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Gün gelir, devran döner Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
15:45
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 16:15:03. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'nın Yeni Emniyet Müdürü: Huzur İçin Çalışacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.