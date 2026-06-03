Manisa\'nın Yeni Emniyet Müdürü: Huzur İçin Çalışacağız

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Adnan Karayel, basın mensuplarıyla buluştu. Manisa'nın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Karayel, "Bizim işimiz terörle, uyuşturucuyla ve her türlü suç unsuruyla mücadele etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Adnan Karayel, Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Polisevi'nde düzenlenen tanışma programına Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, medya kuruluşlarının temsilcileri ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, basının kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirme noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, emniyet teşkilatı ile basının ortak bir kamu hizmeti yürüttüğünü söyledi.

Basın mensuplarının da polis teşkilatı gibi gece gündüz görev yaptığını ifade eden Karayel, "Basın da polis gibi 7/24 görev yapıyor. Gece gündüz demeden toplumu bilgilendiriyor. Görev yaptığım yerlerde her zaman basınla birlikte çalıştık. Manisa'da da aynı şekilde birlikte görev yapacağız. Amacımız üzüm yemektir" dedi.

Göreve başladığı günden bu yana Manisa'yı yakından tanımak için sahada olduğunu kaydeden Karayel, "Manisa'da göreve başladığım günden beri Manisa'nın sokaklarını, caddelerini geziyorum. Manisa'yı yakından tanımaya çalışıyorum. Bizim en büyük görevimiz ve birinci amacımız suçlularla mücadele etmektir. Bizim işimiz terörle, uyuşturucuyla, kısacası her türlü suç unsuruyla mücadele etmektir. Bu kapsamda ekibimizle birlikte gece gündüz demeden Manisa'nın huzuru ve güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların basında yer almasının önemine dikkat çeken Karayel, basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Karayel, "Bizim en büyük destekçimiz halktır. Onların duasını almak bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın da Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e yeni görevinde başarılar dileyerek, cemiyet adına çiçek takdim etti.

Tanışma toplantısı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MANİSA