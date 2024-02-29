Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde İpek Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde İpek Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde İpek Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İpek kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sabah saatlerinde çıkan yangın, fabrikanın bahçe kısmında istiflenen kağıt balyalarında başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor.

29.02.2024 10:14  Güncelleme: 10:15
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İpek kağıt fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, sabah saatlerinde Manisa OSB içerisinde bulunan İpek kağıt fabrikasının bahçe kısmında istiflenen kağıt balyalarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya giren ekipler yangına müdahale ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde İpek Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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