Manisa Otogarı\'nda eski işletmeciler ana giriş kapısını 4 saat otobüslerle kapattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bilet gişelerinin tahliyesine tepki gösteren eski işletmeci otobüs firmaları, terminalin ana giriş kapısını otobüslerle ulaşıma kapattı. Gerginlik süresince otogara giriş ve çıkışlar yan kapılardan sağlanırken, ana giriş kapısı yaklaşık 4 saatlik bekleyişin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bilet gişelerinin tahliyesine tepki gösteren eski işletmeci firmalar, otobüslerle ana giriş kapısını ulaşıma kapattı. Yaklaşık 4 saat süren eylemin ardından kapı yeniden açılırken, terminaldeki ulaşım yan kapılardan sağlandı. Öğlen saatlerinde emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen gişe tahliye işlemlerine, mevcut otobüs firmalarının yetkilileri tepki gösterdi.

Dedelerinden devraldıkları işletmelerde yaklaşık 70 yıldır hizmet verdiklerini savunan Manisa Seyahat ve çeşitli ilçe firmalarının temsilcileri, karara itiraz ederek yolcu otobüsleriyle terminalin ana giriş ve çıkışını kapattı. Eylem nedeniyle ana kapı kapalı kalırken, yolcu mağduriyeti yaşanmaması adına otobüs seferleri ve terminal içi ulaşım yan kapılardan kesintisiz olarak devam etti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından firma yetkilileri, otobüsleri çekerek ana kapıyı 4 saatin sonunda yeniden trafiğe açtı.

Saatler süren görüşmelerin ardından eylemi sonlandırdıklarını belirten Manisa Seyahat Kooperatifi Başkanı Levent Zibeller, hukuki sürecin Danıştay nezdinde devam ettiğini söyledi. Mahkeme kararını beklediklerini ifade eden Zibeller, valilik ve kaymakamlık tarafından verilen sürenin dolması nedeniyle tahliyenin gerçekleştirildiğini belirterek, öğrenci, işçi ve iş insanlarını taşıdıklarını, bu süreçte kendilerine yeni bir yol bulacaklarını ifade etti. Protestoyu sürdürmeme kararı aldıklarını kaydeden Zibeller, terminalin ana giriş kapısını yeniden ulaşıma açtıklarını söyledi.

"Ulaşımda kesinti veya mağduriyet yaşanmadı"

İhalede gişelerin büyük kısmını alan firma yönetim kurulu başkanı Haşim Angi ise eski işletmecilerin şeffaf yapılan ihalelere katılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Tahliye kararının kesinleştiğini vurgulayan Angi, "Karar çıktı, burayı tahliye edip yeni sahiplerine devredecekler. Burada kaos ortamı oluşturup halkı galeyana getirmeye çalıştılar. Eylem süresince arka taraftan giriş çıkışlar yapıldı, herhangi bir ulaşımda kesinti veya sıkıntı yaşanmadı. Kaymakamlık, emniyet ekiplerinin yürüttüğü tahliye operasyonunun seyrini bekliyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Besot A.Ş. tarafından mart ayında yapılan ihalede, terminaldeki 11 bilet gişesini yeni firmalar kazanmıştı. Eski kiracıların, mevcut sözleşmelerini gerekçe göstererek süreci yargıya taşıması üzerine Manisa 1. İdare Mahkemesi tahliyelerin yapılması yönünde karar verdi. Karşılıklı itirazlarla Danıştay'a taşınan davada mahkemenin verdiği son "ivedi tahliye" hükmünün ardından, Şehzadeler Kaymakamlığı, emniyet güçleri eşliğinde otogarda tahliye işlemlerini başlattı.