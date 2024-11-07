Manisa Özel Harekat Personeli Afrin\'e Uğurlandı

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Suriye'nin Afrin kentide devam operasyonlar kapsamında bölgeye gönderilecek olan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli dualarla görev bölgesine uğurlandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri Suriye'nin Afrin kentinde devam eden operasyonlara katılacak. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve personeller Suriye'nin Afrin kentinde terörle mücadele kapsamında görev alacak özel harekat personelleri için dua okudu. Okunan duaların ardından personeller için kurban kesildi. Emniyet Müdür Aktaş, Müftü Kabukçu ve emniyet personelleri özel harekat polislerini dualarla görev bölgesine uğurladı. - MANİSA