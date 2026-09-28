Manisa Salihli'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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Manisa Salihli'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

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Manisa Salihli\'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
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Salihli-Köprübaşı kara yolu Taytan Işıklı Kavşağı'nda tır ile sepetli motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli- Köprübaşı kara yolu Taytan Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Canıtez'in (61) kullandığı 45 SC 2052 plakalı sepetli motosiklet ile M.T. yönetimindeki 35 BNG 092 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sepetli motosiklet sürücüsü Canıtez ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Canıtez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Canıtez, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletKöprübaşı3. SayfaSalihliTaytanManisaGüncelSon Dakika

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