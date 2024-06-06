Manisa'nın Salihli ilçesinde 12 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 12 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar Mahallesi'ndeki bir metruk binada uyuşturucu kullanıldığını tespit etti. Operasyonda 12 kişi suçüstü yakalanırken, 15 gram bonzai ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

06.06.2024 17:16
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir metruk binaya düzenlenen operasyonda 12 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu Yenipazar Mahallesi'ndeki bir metruk binada uyuşturucu kullanıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, metruk binaya operasyon düzenledi. Operasyonda metruk binada uyuşturucu kullanan 12 şahıs suçüstü yakalanırken, şüphelilerin yapılan üst aramasında 15 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet bıçak ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'nın Salihli ilçesinde 12 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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