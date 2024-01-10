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Manisa Salihli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Manisa Salihli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu, sikke, tabanca, fişek ve sustalı tabir edilen çok sayıda bıçak ele geçirildi. Operasyon kapsamında C.T. ve H.T. isimli şüpheli şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa Salihli\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
10.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:25
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu, sikke, tabanca, fişek ve sustalı tabir edilen çok sayıda bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İl Jandarma İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Köpek Unsuru ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.T.(33) ve H.T.(37) şüpheli şahısların üst, araç ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 5 gram taş kokain, 10 gram kubar esrar, 1 adet 7.65 mm Baretta marka tabanca, 30 adet 7.65 mm fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 22 adet kuru sıkı fişek, 6 adet sustalı bıçak, 2 adet kelebek bıçak, 2 adet kasatura, 3 adet sikke ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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