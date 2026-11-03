Manisa Salihli\'de yaklaşık 3 bin 500 içimlik bonzai ele geçirildi

Manisa Salihli'de yaklaşık 3 bin 500 içimlik bonzai ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Salihli'de tren yolu çevresinde devriye gezen polis, rayların yanında oturan 3 kişiden şüphelendi. Yapılan kontrolde poşette A4 kağıdına emdirilmiş, "peçete" olarak bilinen yaklaşık 3 bin 500 içimlik uç bonzai ele geçirildi; gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine gerçekleştirdiği kontrolde, yaklaşık 3 bin 500 içimlik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tren yolu çevresinde devriye gezen polis ekipleri, rayların yanında oturan 3 kişiden şüphelendi. Şahısların bulunduğu bölgede yapılan kontrolde, poşet içerisinde A4 kağıdına emdirilmiş, kamuoyunda "peçete" olarak bilinen yaklaşık 3 bin 500 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili E.O., K.D. ve C.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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