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Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yangın

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MANİSA - Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Manisa Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başladı. 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ve itfaiye ekiplerince yapılan müdahale devam ederken dumanlar kent merkezinden de görülüyor.