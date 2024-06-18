Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yangın

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

18.06.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yangın

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MANİSA - Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Manisa Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başladı. 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ve itfaiye ekiplerince yapılan müdahale devam ederken dumanlar kent merkezinden de görülüyor.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Manisa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:43 Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı Eylem Tok’un ABD’deki duruşması ertelendi Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi
17:22 Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu Cezası 1 yıl 3 ay oldu Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu
16:54 Çanakkale’de orman yangını Boğaz’da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
16:11 Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı
16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
16:59 Fatih Terim’den Bizim Çocuklar’a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:33 Nevşehir’de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
16:01 Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim
15:29 Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ’’Ankara’nın Bağları’’ şarkısıyla yıkıldı Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ''Ankara'nın Bağları'' şarkısıyla yıkıldı
15:12 Türkiye’nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü
14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 19:28:57. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement