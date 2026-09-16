Manisa Turgutlu'da işçi taşıyan traktörün kasası devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da işçi taşıyan traktörün kasası devrildi, 4 kişi yaralandı

Manisa Turgutlu\'da işçi taşıyan traktörün kasası devrildi, 4 kişi yaralandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında işçileri taşıyan traktörün kasası, avare demirinin kırılması sonucu yan devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, işçileri taşıyan traktörün kasası devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Turgutlu'ya bağlı Urganlı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki traktörün avare demirinin kırılması sonucu, işçilerin bulunduğu kasa yan devrildi.

Kazada traktördeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzüm sezonunun başlamasıyla birlikte tarım alanlarında traktörlerle işçi taşımacılığının arttığı belirtilirken, yetkililer özellikle traktör kasalarında ve yük üzerinde işçi taşınmasının ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yetkililer, tarımsal faaliyetler sırasında trafik ve taşıma kurallarına uyulması, işçilerin can güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda üreticileri uyardı.

Kaynak: İHA

Turgutlu, 3. Sayfa, Urganlı, Manisa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Turgutlu'da işçi taşıyan traktörün kasası devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da işçi taşıyan traktörün kasası devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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