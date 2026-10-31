Manisa Turgutlu'da motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti

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Manisa Turgutlu\'da motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti
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Manisa Turgutlu\'da motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 19.00 sıralarında kavşakta tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alkolsüz olduğu tespit edilen tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Mustafa Kemal Paşa Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinden Salihli istikametine doğru ilerleyen E.Y. (56) idaresindeki 20 ATE 857 çekici ve 20 AVE 520 dorse plakalı tır, kavşağa geldiği esnada aynı istikamette seyreden Tolga Başaran (35) yönetimindeki 45 ACU 399 plakalı motosiklet tırın sağından geçmek istedi. Bu sırada motosikletin sol yan kısımları, tırın sağ yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü tırın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kontrolde alkolsüz olduğu tespit edilen tır sürücüsü E.Y. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaTurgutluManisaGüncelSon Dakika

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