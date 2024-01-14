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Manisa Yunusemre ilçesinde cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa Yunusemre ilçesinde cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Camii tuvaletinde Vahit Arslan adlı bir kişi ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılacak otopsinin ardından ölüm sebebi belirlenecek.

Manisa Yunusemre ilçesinde cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
14.01.2024 - 15:16,
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kuyualan Camii tuvaletinde meydana geldi. Öğle namazı için camiye gelen cemaat, tuvalet içerisinde Vahit Arslan'ı (53) yerde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - MANİSA

Kaynak: İHA
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