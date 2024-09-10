Manisalı Kadınlar Çocuk Cinayetlerine Tepki Gösterdi

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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yüzüncü Yıl Meydanı'nda bir araya gelen Manisalı kadınlar, seslerini yükseltti. Çocuk cinayetlerine tepki gösteren kadınlar, yetkili kurumları harekete geçmeye çağırarak "Çocukları çuvala sığdırmayın" dedi.

Toplumu derinden yaralayan Narin Güran cinayeti Manisalı kadınları da üzdü. Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Yunusemre Yüzüncü Yıl Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar tepkilerini afişler ve sloganlarla dile getirdi. 'Çocukları Çuvala Sığdırmayın' sloganlarının atıldığı basın açıklamasına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Ali Gök, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yasemin Gümüş ve çocuk cinayetlerine tepkisini göstermek isteyen kadınlar katıldı.

'Çocukların çocuk gibi yaşaması herkesin sorumluluğudur'

Basın açıklamasını yapan Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata Diyarbakır'da yaşanan cinayetin toplumun vicdanını yaraladığını belirtti. Çocukların çocuk gibi yaşamasının herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizen Özata, "Çocuklara karşı yapılan her türlü istismarın şiddetin kesinlikle affı yoktur. Maalesef çocuk istismarları ve yaşam haklarının ellerinden alınması yakın zamanda ülkemizde oldukça sıklaşan bir sorun haline gelmeye başladı. Ortada ciddi zaafların olduğu bir gerçek vardır. Geldiğimiz şu noktadan da anlaşılıyor ki caydırıcı cezalar getirilerek bu gibi olayların yaşanmamasını ve bizlere emanet olan çocukların çocuk gibi yaşamalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklara zarar veren davranışların karşısında olmak öncelikle biz kadınların görevidir. Çocuklarımıza çağdaş bir ülke bırakmak için uluslararası çocuk hakları yasalarının hızla hayata geçirilmesi konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için kent konseyi kadın meclisi ve tüm kadınlarımızla omuz omuza çalışacağız." dedi.

'Yetkili kurumlar harekete geçsin'

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, çocukların güvenle yaşayabilmesi için yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi: "Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak halkımızın hissettiği acıyı paylaşıyoruz. Bu acıların yaşanmaması için tüm yetkili kurumları etkili kapsamlı ve kalıcı çözümler üretmeye çağırıyoruz. Manisa Barosu yaşanan son olayın faillerinin bulunup cezalandırılması için dosyanın takipçisi olacaklarını açıkladı. Çocuk hakları gelişimini ve mücadelesini yürüten sivil toplum kuruluşları toplumsal hareket ve diğer kurumlar ile her zaman dayanışma içerisinde olacağımızı duyuruyoruz. Hep birlikte çocuklarımızın mutlu ve güvende yaşayabilecekleri ülke için harekete geçmeliyiz. Çocuklar gülsün diye geleceğimiz için kararlı adımlarla hiç durmadan ilerleyeceğiz." - MANİSA