Manisalı şehit astsubayın tedavi gören babası hayatını kaybetti

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Akhisarlı Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın, uzun süredir kanser tedavisi gören babası Vasfi Mangura hayatını kaybetti.

Acı haberi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan duyurdu. Kıyışkan, "Aziz şehidimiz Fikret Mangura'nın babası, kıymetli büyüğümüz Vasfi Mangura'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vasfi Mangura'nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Akhisar'ın Kapaklı Mahalle Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - MANİSA