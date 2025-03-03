Almanya\'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

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Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığa daldı.

Mannheim kent merkezinde SUV model aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi, araç sürücüsünün kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi. Alman polisi, şehir merkezine giriş-çıkışları kapattı.

BÖLGEDE KARNAVAL SEZONU

Olay, Almanya'daki popüler karnaval sezonu sırasında meydana geldi. Mannheim'deki yerel karnaval pazarı perşembe günü açılmış, dün bir geçit töreni düzenlenmişti. Almanya merkezli Welt'in haberine göre, yarın için planlanan geleneksel bir sokak karnavalı etkinliği de bulunuyordu.

Yerel yetkililer, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara şehir merkezinden uzak durmaları yönünde acil durum uyarısı gönderdi ve "büyük çaplı bir operasyon" yürüttüklerini belirtti.

SON AYLARDA BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığı henüz doğrulanmasa da son aylarda Almanya'da araçların kalabalıkların üzerine sürüldüğü birkaç saldırının daha olması, kasıtlı olduğu şüphesini artırıyor. Münih'te şubat ayında, bir saldırgan bir grup göstericinin üzerine araç sürerek iki kişinin ölümüne neden olmuştu. Aralık ayında ise başka bir saldırgan, Magdeburg'daki Noel pazarında aracını kalabalığın üzerine sürerek altı kişinin ölümüne yol açmıştı.