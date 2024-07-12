Manş Denizi'nde Mülteci Botunun Batması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manş Denizi'nde Mülteci Botunun Batması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir botun batması sonucu 4 mülteci hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sonucunda 63 kişi kurtarıldı. Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Yvette Cooper, suç çetelerini durdurmak için uluslararası ortaklarla eylemlerini hızlandırdıklarını belirtti. Bu yıl içerisinde Manş Denizi'ni geçerek Birleşik Krallık'a ulaşan mülteci sayısı 13 binden fazla oldu.

12.07.2024 14:10
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Manş Denizi'nde mültecileri taşıyan botun batması sonucu 4 mülteci hayatını kaybetti.

Fransa Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir botun yerel saatle 03.30 sıralarında "yardım" talebinde bulunduğu ve daha sonra battığı bildirildi. Botta bulunan mültecilerin Fransa'nın kuzeyindeki Boulogne-sur-Mer şehri açıklarında denize düştüğü kaydedilirken, 4 mültecinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. Kurtarma çalışmalarına helikopter ve geminin katıldığı, kurtarılan mültecilere çıkarıldıkları kıyıda sağlık görevlilerinin müdahale ettiği aktarıldı.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Yvette Cooper, olayı "korkunç" olarak tanımladı. Cooper, yaşanan son can kayıplarına ilişkin "Suç çeteleri hayatları tehlikeye atarak büyük kazançlar elde ediyorlar. Bu tehlikeli mülteci çetelerini durdurabilmek için uluslararası ortaklarımızla eylemlerimizi hızlandırıyoruz" dedi.

Bir günde 882 mülteci Manş Denizi'ni geçti

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, pazartesi ve salı günü 484 mültecinin, 18 Haziran'da ise 882 mültcecinin 15 küçük botla Manş Denizi'ni geçtiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre, bu rakam 2024 yılında şu ana kadarki en yüksek sayı oldu.

7 ayda en az 13 bin kişi hayatını kaybetti

Bu yıl içerisinde 13 binden fazla kişi Manş Denizi'ni geçerek Birleşik Krallık'a ulaşırken, çok sayıda mülteci de denize düşerek hayatını kaybetti. Mart ayında 7 yaşındaki bir kız çocuğu, bindiği botun Fransa'nın Dunkirk sahilinden birkaç kilometre uzaklıkta batması sonucu hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay sonra ise aralarında 7 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manş Denizi'nde Mülteci Botunun Batması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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