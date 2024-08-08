Manzara keyifçilerine ceza yağdı - Son Dakika
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Manzara keyifçilerine ceza yağdı

Manzara keyifçilerine ceza yağdı

Bursa'da Uludağ yolu üzerinde park edip Bursa manzarasına karşı alkol alanlara ceza yağdı. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanında geçen Zeyniler köyüne giden yolda polis gece yarısı uygulama yaptı.

08.08.2024 21:15
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Manzara keyifçilerine ceza yağdı

Bursa'da Uludağ yolu üzerinde park edip Bursa manzarasına karşı alkol alanlara ceza yağdı

Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanında geçen Zeyniler köyüne giden yolda polis gece yarısı uygulama yaptı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, duraklama ve park etmenin yasak olduğu, halk arasında Zeyniler Yolu olarak bilinenen güzergahta parkedip alkol alan ve yüksek sesli müzik açan şahıslara şok baskın yaptı. Duraklaması ve park etmesi yasak olan yol üzerinde bulunan araçlara uygulanan cezai işlemin ardından bölgeden uzaklaştırıldı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, UKOME kararı ile duraklaması ve park etmesi yasak yer olan Reşat Nuri Güntekin'de Çalıkuşu romanında bahsi geçen Akçağlayan Mahallesi'ne bağlı halk dilinde Zeyniler Yolu, diğer adıyla Uludağ Caddesi'nde bulunan şahıslara her gün şok baskın yapıyor. Son olarak dün gece yaptığı şok baskında, araç içinde alkol alan ve yüksek sesli müzik açan şahıslar teker teker sorgulandı. Yapılan kontrollerinden ardından hatalı park yapan araçlara 691 TL cezai işlem uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına bu tür yerlerde uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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