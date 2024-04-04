Manzarayı izlerken canından oluyordu: Mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı
BURSA - Bursa'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Uludağ yoluna çıkan 22 yaşındaki genç kız, manzara izlemek için çıktığı duvardan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen kız, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Sibel İ., arkadaşlarıyla eğlenmek için manzaralı bir alana geçti. Manzaraya karşı oturmak isteyen Sibel İ., tırmandığı duvardan yaklaşık 7 metre aşağı düştü. Mahsur kalan gencin arkadaşları hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Halatla aşağı inen ekipler genç kızı sedye ile yukarı taşıdı. Vücudunda kırıklar oluşan Sibel İ., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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Bursa'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Uludağ yoluna çıkan 22 yaşındaki genç kız, manzara izlemek için çıktığı duvardan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen kız, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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