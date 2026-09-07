Mardin Artuklu'da iki otomobil çarpıştı, maddi hasar oluştu
Mardin'in Artuklu ilçesinde Midyat Yolu Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Midyat Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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