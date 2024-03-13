Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi... Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi - Son Dakika
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Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi... Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki aile arasında 13 yıldır devam eden kan davası, cenaze defni nedeniyle krize yol açtı. 2011 yılında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, Akak ailesi köylerine defnedilmek istedikleri cenazeye Tunç ailesinin izin vermemesi üzerine karakol komutanından yardım istedi. Olayın çözülmemesi üzerine cenaze başka bir köyde defnedildi.

13.03.2024 14:57
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Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi... Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bağlı Yeşilköy'de iki aile arasında 13 yıldır süren ve 2 kişinin ölümüne neden kan davası bu kez cenaze defini nedeniyle kriz yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında Akak ve Tunç ailesi arasında yağmur suyunun tahliyesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, Akak ailesi Kızıltepe'ye göç etmek zorunda kalmıştı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Abdullah Akak, hayatını kaybedince köyünde defnedilmek istendi. Ancak Tunç ailesi köyün girişinde izin vermedi. Bunun üzerine Akak ailesi karakol komutanından yardım istedi. Karakol komutanının araya girmesine rağmen olay çözülmeyince, cenaze sabah saatlerinde Sultanköy köyünde defnedildi.

Mardin\'de 13 yıllık kan davası krizi... Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi
Kaynak: İHA

Mazıdağı, Mardin, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi... Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi... Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi - Son Dakika
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