Mardin\'de 2 Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

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Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Nuh Mahallesi Diyarbakır yolunda sürücüleri ve plakaları henüz iki otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN