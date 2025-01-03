Mardin\'de 2024 Yılında 325 Terör Operasyonu Düzenlendi

3.Sayfa

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "2024 yılında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 325 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 403 kişiden 94'ü tutuklanmıştır" dedi.

Mardin Valiliğinde aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu söyledi. Vali Akkoyun, "Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla 2024 yılında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 325 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 403 kişiden 94'ü tutuklanmıştır. Ayrıca yıl içinde ilimizde toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 3 bölücü terör örgütü mensubu da sağ olarak yakalanıp adli mercilere sevk edilmiştir. Suriye sınır hattındaki çalışmalar kapsamında yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye teşebbüs eden bin 209 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 66 kişi sınırda yakalanmıştır. Bunların 8'i bölücü terör örgütü mensubu olduğunun belirlenmesi üzerine kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Ayrıca, örgüt mensubu 6 kişi ikna yoluyla güvenlik güçlerimize teslim olmuştur" diye konuştu.

Organize suç çetelerine yönelik yürütülen 87 operasyonda, 139 kişi hakkında yasal işlem yapıldığına dikkat çeken Vali Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise düzenlenen bin 200 operasyonda, bin 513 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 223 kişiden 151'inin tutuklandığını kaydetti.

Terör, asayiş, organize suçlar operasyonları ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta bin 8 silah, 430 kilogram el yapımı patlayıcı ve 20 bin 874 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini aktaran Akkoyun, huzur ve güvenin sağlanması, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve suç unsurlarının etkisiz hale getirilmesi adına çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıya Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı. - MARDİN