Mardin\'de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili 2 sanığa toplam 25 yıl 13 ay hapis cezası

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Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin davada tutuksuz yargılanan 2 tır şoföründen birine 15 yıl 13 ay, diğer tır şoförüne 10 yıl hapis cezası verildi.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan tır şoförleri Yunus Ş. ve Umut G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Şirket yetkilileri K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada, kazada ölenlerin ve yaralananların yakınları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tır şoförleri tutuksuz 2 sanığın cezalandırılması, şirket yetkilisi 3 tutuksuz sanığın da beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları, sanıkların cezalandırılması ve tutuklanmalarını talep etti.

Sanıklardan Umut G. savunmasında, söz konusu kazada elinden geleni yaptığını ancak aracı durduramadığını ileri sürerek, "Ben de araçtaydım ve ölebilirdim. Kazada ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Yunus Ş. ise önceki beyanlarını tekrarladığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tır şoförü Yunus Ş'nin 15 yıl 13 ay, Umut G'nin de "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında ise suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmamasını gerekçe göstererek, ayrı ayrı beraatlerini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, kusur durumunu ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak, TCK'nin 53/6 maddesi gereğince sanık Yunus Ş'nin sürücü belgesinin 2 yıl 6 ay, sanık Umut G'nin sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına karar verdi.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı. - MARDİN