Mardin'de 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi anıldı - Son Dakika
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Mardin'de 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi anıldı

Mardin\'de 38 yıl önce PKK\'lı teröristlerce katledilen 30 kişi anıldı
20.06.2025 14:19  Güncelleme: 14:27
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Mardin'in Ömerli ilçesinde, 38 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 16'sı çocuk 30 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde, 38 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 16'sı çocuk 30 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde 20 Haziran 1987'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit edilen vatandaşlar için anma programı gerçekleştirildi. Pınarcık Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Törende konuşan Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, saldırıda hayatını kaybedenlerin vatan, bayrak ve değerler uğruna şehit düştüğünü söyledi. Altındağ, " Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bölge insanımız, vatanı, değerleri, mukaddesatı ve bayrağı için nasıl şehit olduysa 38 sene önce yine torunları burada tarihin gördüğü en vahşi soykırıma tabi tutulacak şekilde 3 yaşından 70 yaşına kadar insanlarımız burada bayrakları, değerleri için sevdiklerini arkada bırakacak şekilde bayraklarının inmemesi için şehit oldu. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Çok şey borçluyuz. Tabi sözün de bittiği nokta burası. Dediğim gibi 3 yaşından 70 yaşına kadar bütün yaş grubundaki insanlar burada katledildi. Minnettarız. Her yönüyle onların bu davranışları bize gelecek açısından hem birlik beraberliğimiz için hem geleceğimiz açısından hakikaten ülkemizin ne kadar sağlam temeller üzerinde oturduğunu gösteriyor. Kürt, Türk, Arap demeden insanlar ortak değer olarak bayrağının etrafında birleşmeleri bizim için en önemli değerlerden birisidir. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. 38 yıl geçti aradan. Cumhuriyet tarihinin öncesinde gördüğü en vahşi katliamlardan birisi" ifadelerini kullandı.

Saldırıda ailesinden birçok kişiyi kaybeden şehit yakını Şeyhmus Yavuz ise "Eşim, çocuklarım, iki kardeşim ve çocukları hepsi beraber öldü. 3 koldan girmişler, çoluk çocuk hayvan demeden evleri yakmışlar. 38 sene geçti. Gece yarasından sonra köyün içine girmişler. Çoluk çocuk demeden vurmuşlar. Hayvanları evleri yakmışlar, çekip gitmişler" diye konuştu.

Törene, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi anıldı - Son Dakika

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