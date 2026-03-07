Mardin'de 39 yıl önce terör örgütünün şehit ettiği 8 kişi dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de 39 yıl önce terör örgütünün şehit ettiği 8 kişi dualarla anıldı

Mardin\'de 39 yıl önce terör örgütünün şehit ettiği 8 kişi dualarla anıldı
07.03.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 8 vatandaş mezarları başında dualarla anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 8 vatandaş mezarları başında dualarla anıldı.

PKK'lı teröristlerce 7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'ne gerçekleştirdikleri saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) şehit olmuştu. 39 yıl önce şehit edilen 8 kişi için mevlit okutuldu.

Daha sonra şehit mezarlığında devam eden törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal dua etti. Törene, Nusaybin Kaymakamı Enver Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yarbay Kenan Dallı, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Badur, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Nusaybin, Mardin, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 39 yıl önce terör örgütünün şehit ettiği 8 kişi dualarla anıldı - Son Dakika

İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:10:17. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de 39 yıl önce terör örgütünün şehit ettiği 8 kişi dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.