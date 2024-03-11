Mardin\'de Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan 48 Şüpheliden 13\'ü Tutuklandı

1 aylık hamile kadın, eşi tarafından 70 bin TL'ye satıldı

Osmaniye'de, Suriye uyruklu bir kişi, eşi ve kadın akrabasını zorla fuhuşa sürüklediği iddiasıyla tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kadınlar kurtarılırken, Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Kurtarılan kadınlardan biri, 11 yıl önce Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiğini ve evlenme vaadiyle kandırıldığını ifade etti. Aynı kadın, 5 ay önce 55 yaşındaki bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını ve 1 aylık hamile olduğunu belirtti.