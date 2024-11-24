Mardin'de 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araçta yapılan aramada 56 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, 45 kilo 235 gram metamfetamin, 10 kilo 965 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 56 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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