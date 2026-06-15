Mardin'de 63 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de 63 Firari Hükümlü Yakalandı

15.06.2026 12:49
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Mardin'de, kesinleşmiş hapis cezası olan 63 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetten bilgi.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 63 kişi, polis ekiplerince düzenlenen çalışmalar kapsamında yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 63 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan hakkında 59 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi de yer aldı. Ayrıca dolandırıcılık, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheliler de yakalananlar arasında bulundu. Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevlerden biri olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mardin, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 63 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 63 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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