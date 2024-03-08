Mardin'de adliye önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2'si ağır 10 yaralı
MARDİN - Mardin'de husumetli olan iki grup arasında adliye önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mardin Adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yaşanan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada; M.E.T, R.Ş., M.G. M.S., A.T., A.S., H.T., M.S., H.S., H.S., yaralandı. İhber üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastaneye sevk edildi.
Polis, kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.
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