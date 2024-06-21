Mardin'de anız yangınında hayatını kaybedenler toprağa verildi

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan anız yangınında hayatını kaybeden Mezher Demir ve Sinan Deviren toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ve Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında dün gece çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar defnediliyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Sabah Remzi Yılmaz ve Şeyhmus Demir isimli vatandaşlar toprağa verilirken, akşam saatlerinde ise Mezher Demir ve Sinan Deviren kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. - MARDİN