Mardin\'de araçta 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de düzenlenen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Midyat- Batman yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.