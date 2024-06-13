Mardin'de bir evin bahçesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

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Mardin'in Yeşilli ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, 14.00 saatlerinde Cevizli köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çalılara sıçrayan yangında bahçede büyük hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bahçedeki yangına müdahale eden ekipler, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekiplerince araştırılıyor. - MARDİN