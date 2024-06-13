Mardin'de bir evin bahçesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Mardin'de bir evin bahçesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, Cevizli köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve çalılara sıçrayarak bahçede büyük hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek evin yanmasını önledi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ve polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

13.06.2024 15:20
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, 14.00 saatlerinde Cevizli köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çalılara sıçrayan yangında bahçede büyük hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bahçedeki yangına müdahale eden ekipler, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekiplerince araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de bir evin bahçesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

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