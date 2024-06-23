Mardin'de DEM'li vekilin yangınla ilgili provokasyonunu vatandaşlar bozdu - Son Dakika
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Mardin'de DEM'li vekilin yangınla ilgili provokasyonunu vatandaşlar bozdu

Mardin'de yangınla ilgili provokasyon yapmaya çalışan DEM Parti milletvekilinin oyununu köylüler bozdu. Vali Akkoyun ve AK Parti Milletvekili Kılıç'ın sağduyulu davranmasıyla DEM Parti'lilerin provokasyonu boşa çıkarken, Yücebağ Mahallesi sakinleri ve taziye sahipleri Vali Akkoyun'a sahip çıkarak provokasyona izin vermedi.

23.06.2024 17:44
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Mardin'de DEM'li vekilin yangınla ilgili provokasyonunu vatandaşlar bozdu

MARDİN - Mardin'de yangınla ilgili provokasyon yapmaya çalışan DEM Parti milletvekilinin oyununu köylüler bozdu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangından dolayı vefat eden vatandaşların ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yangının olduğu ilk dakikadan itibaren Mazıdağı ilçesinde bulunan, vefat edenlerin cenaze töreni ve taziyelerine katılan Vali Akkoyun'a vatandaşların gösterdiği ilgiyi DEM'li milletvekilleri hazmedemedi.

Vali Akkoyun Yücebağ Mahallesi'nde vatandaşların taziyesine katılarak acılarına ortak olduğu sırada DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz yangınla ilgili provokasyon yapmak istedi. Vali Akkoyun ve AK Parti Milletvekili Kılıç'ın sağduyulu davranmasıyla DEM Parti'lilerin provokasyonu boşa çıkarken, Yücebağ Mahallesi sakinleri ve taziye sahipleri Vali Akkoyun'a sahip çıkarak provokasyona izin vermedi. Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar Vali'den özür dileyerek, "Bunlar bizden değil" dedi.

DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, "Burası taziye evi buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek DEM Parti'lilere tepki gösterdi.

Daha sonra Vali Akkoyun'un yanına gelen köylüler ve taziye sahipleri, Vali ve AK Parti Milletvekilinden özür dileyerek, "Bunlar bizim köyden değil, sadece provokasyon için buradalar. Bunları tanımıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunlar bizim de huzurumuzu bozuyorlar" dediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de DEM'li vekilin yangınla ilgili provokasyonunu vatandaşlar bozdu - Son Dakika

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