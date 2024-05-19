Mardin Midyat'ta korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Eşini katleden adam kısa süre içinde polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
İlçenin Gölcük Mahallesi'nde yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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